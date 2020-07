Canaco pide diálogo entre transportistas y autoridades

Luego de señalar que la suspensión del servicio de transporte público por los concesionarios de éste, afectará aún más la difícil situación económica existente y puede provocar un caos, Jean Du Bar del Río, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en Campeche (Canaco-Servytur), señaló debe haber un diálogo entre el Gobierno del Estado y los prestadores del servicio, porque los más afectados “son los que menos tienen”.

-La gente que va a trabajar no tendrá cómo trasladarse y, obviamente, el Gobierno tiene que intervenir, negociando con ellos, es el mejor camino, si no es así, de qué otra forma puede encontrarse una solución.

-Sabemos hay una queja constante de los transportistas y reiteran no salen con los gastos, y como empresarios entendemos eso, pero también vemos que tienen un servicio completamente deficiente: gente que muchas veces no hace los altos donde debe de ser, se detienen donde sea, cuántas veces no hemos visto que atropellan y que las unidades no están en condiciones y si quieren subir el precio tienen que mejorar las condiciones.

El líder del comercio organizado en Campeche insistió debe prevalecer el diálogo y “analizar números” de los transportistas pues “no es justo que paro afecte a la población y la problemática que tengan tiene que ser en base a un diálogo entre ellos con la autoridad, siempre que no afecte a terceras personas como son los usuarios”.

-Esto se tiene que solucionar a favor de los usuarios y no puede quedar paralizada –la ciudad- por este tipo de situaciones; me parece irresponsable por parte de los transportistas este tipo de acciones… entiendo que son empresarios pero no pueden paralizar la ciudad, se me hace un boicot, una presión de muy mala fe.

-Que entre el Municipio, que entré el Gobierno del Estado para solucionar la falta de servicio por este paro –señaló.