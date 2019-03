La justicia de Canadá autorizó hoy iniciar el proceso de extradición de la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, a Estados Unidos, donde está acusada de violar las sanciones impuestas a Irán.

La decisión se tomó tras “una revisión exhaustiva y diligente de la evidencia en este caso”, señaló en un comunicado el Departamento de Justicia, que dijo estar satisfecho de que se hayan cumplido los requisitos establecidos por la Ley de extradición, reportó el diario canadiense The Globe and Mail.

Meng, quien además es hija del fundador del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, deberá comparecer ante el tribunal el próximo 6 de marzo, cuando los fiscales deberán presentar la evidencia en su contra para su extradición.

Mientras que su defensa argumentará que detrás de las acusaciones de Estados Unidos hay motivos políticos y que Meng no hizo nada malo en virtud de la ley canadiense, indicó su abogado principal, Richard Peck, a The Globe and Mail el mes pasado.

Washington acusa a Meng de usar la empresa SkyCom, una subsidaria de Huawei, para enviar productos elaborados en Estados Unidos a Irán, violando las sanciones impuestas contra la nación islámica. De ser encontrada culpable, la ejecutiva podría ser condenada hasta 30 años de prisión.