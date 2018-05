CANDIDATOS NO DEBEN PROMETER LO QUE NO CUMPLIRÁN: CCE

Los candidatos deben prometer lo que puedan cumplir porque eso va a ser lo que haga que la sociedad vote por un candidato, manifestó Gustavo Rodríguez Valle, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche, quien puntualizó fue muy claro el posicionamiento del este organismo a nivel nacional, al tiempo que indicó la postura del sector privado tiene que ser “franca y sincera hacia la sociedad porque nueve de cada diez empleos que se generan en el país son a través de las empresas y ocho de cada diez pesos que se invierten en México, vienen de la iniciativa privada”.

Rodríguez Valle dio a conocer también que este miércoles inician las reuniones con los candidatos a la presidencia municipal de Campeche; el primero será el abanderado de la coalición “Todo por Campeche”, Claudio Cetina Gómez, a quien presentarán las necesidades de la iniciativa privada local.

En entrevista en sus oficinas, avaló la postura de la dirigencia empresarial nacional, y agregó que no se puede vivir en la incertidumbre, y los candidatos tienen que voltear a ver a los empresarios pues debe trabajarse en sinergia, de lo contrario, es difícil que México siga hacia adelante y puede ocurrir lo que en países como Venezuela.

-Hay incertidumbre por las declaraciones del candidato que todos conocemos y no puede ser posible que un día diga una cosa y otro día se desdiga. Tiene que haber congruencia, más que nada. Nosotros no podemos emplear gente y decirle mañana “no te pago”; creo que no se vale que esté jugando con todo lo que está alrededor de este proceso electoral.

Afirmó que con esa actitud provoca diferencias y éstas, en el entorno electoral, “a veces se dirigen hacia un objetivo que no es el que necesita el país” y añadió que la iniciativa privada sabe cuáles son los temas pendientes, entre los que citó la inseguridad y consideró los candidatos deberían proponer qué se hará, así como el tema económico y decir cuáles son los pronósticos y cuál es la certeza que dará cada candidato “al ser el Presidente”.

Aseguró que como resultado de esas declaraciones las inversiones se han detenido, fluctúa el cambio del dólar que casi llega a los 20 pesos, y generan incertidumbre en los mercados.

-Creo que tiene que haber prudencia y más que nada, propuesta. El llamado a los candidatos es que prometan lo que puedan cumplir. La sociedad demanda muchísimas cosas, pero no pueden prometer todo.

En el caso específico de Campeche, informó que el organismo que preside iniciará este miércoles las reuniones con los candidatos a la presidencia municipal de Campeche; el primero será Claudio Cetina Gómez; el viernes 11, Eliseo Fernández Montufar.

-Fuimos muy respetuosos de los tiempos en que los candidatos pudieran empezar a hacer proselitismo y más que nada, lo que buscamos como sector empresarial es conocer cuáles son las propuestas de cada uno de ellos. Nos reuniremos con cada uno porque consideramos que también tienen que escuchar cuáles son las demandas de los sectores productivos de Campeche.

-Nosotros no somos críticos, somos propositivos. Queremos que Campeche también pueda desarrollarse en las mejores condiciones y creo que los gobernantes son los que tienen que dar esas condiciones para que el pueblo sea apto para todo.

Finalmente, en otro orden de ideas, aseguró ha habido derrama económica en las empresas locales por la adquisición de insumos de los candidatos a cargos de elección popular, lo que aseveró ayuda a la economía de la entidad, ventas que señaló son muy específicas.