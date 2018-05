CANDIDATOS DEL PRI PARTICIPARÍAN EN DEBATES

Si bien es cierto que no es obligatorio y no lo estipula nuestra autoridad electoral estatal, no tenemos el más mínimo inconveniente de asistir a cualquier debate, pues ha quedado claro en la campaña quiénes son los candidatos de las propuestas, y Claudio Cetina Gómez representa una propuesta fresca de trabajo y compromiso con Campeche, manifestó Ernesto Castillo Rosado, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

-Por el otro lado, vemos a los que ven al Ayuntamiento de Campeche como un botín personal y ya quedó exhibido lo que pretenden hacer en el remoto y casi imposible caso de ganar las elecciones; ha quedado muy claro con los audio escándalos y han desnudado de cuerpo entero al candidato de Acción Nacional y ya valorarán los ciudadanos al momento de emitir su voto.

-El Comité Directivo Estatal y los Comités Municipales servimos de apoyo a las campañas de nuestros candidatos, y el día que tomen la decisión de asistir uno, dos o tres debates, los apoyaremos y respaldaremos.

Castillo Rosado señaló que no pueden ser los participantes en el debate los que lo propongan, sino alguien independiente, por lo que aseguró están abiertos a cualquier propuesta de cualquier medio que venga “pues no está regulado en nuestro marco jurídico en materia electoral, pero ahí estaremos”.

-Nos sobra el carácter y los argumentos para ganar cualquier debate, afirmó categórico.

Más adelante, sobre la marcha del sábado pasado por el primer cuadro de la ciudad, en la que participaron dirigentes y candidatos de Acción Nacional en la entidad, pero que se aseguró era una marcha ciudadana, el dirigente del tricolor señaló una cosa es la percepción en redes sociales y otra la realidad en la calle.

-Los ciudadanos de carne y hueso que no eran del PAN y que tampoco sabían a qué asistían, fueron los que caminaron en esa pseudo marcha; ya vimos que el respaldo no es el que se percibe en las redes sociales. Le sugiero al candidato de Acción Nacional que se siga desenvolviendo en las redes sociales, en ese mundo virtual que tiene muy bien comprado y organizado.

Destacó también que las autoridades electorales deberán, en su momento, fiscalizar el uso de los recursos utilizados por el candidato panista, pues señaló es una campaña diferente pues han evolucionado los lineamientos fiscales.

-No cumplir con ciertos lineamientos te puede impugnar una candidatura y ya no es un tema de que un partido político vaya con la autoridad electoral y presente pruebas; ya el Instituto Electoral hace esos trabajos de fiscalización y auditoría, y están pendientes y llevan un trabajo puntual de todo lo que realizan los candidatos, no solo en eventos masivos, sino en eventos de partido o de otro tipo.

-Sin duda va a estar cuantificado este dispendio en temas de los topes de campaña y lo veremos en el transcurso de estos días –manifestó- y aclaró que lleva un tiempo la fiscalización, pues la autoridad electoral aún está en los temas de la precampaña e intercampaña y hay que darle tiempo para que se den las actividades de fiscalización y puedan emitir un juicio al respecto.