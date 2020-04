Canelo ya sabe cuándo colgará los guantes

El boxeador y campeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez ya tendría fecha para colgar los guantes, según reveló el propio púgil tapatío, quien contó a un programa especializado en boxeo lo que hará cuando llegue la hora del adiós a los cuadriláteros.

El pugilista de Guadalajara tiene claro que el mundo del boxeo lo es todo para él, es su vida entera, pero también sabe que el paso del tiempo hace estragos, por lo que consideró que la edad idónea para colgar los guantes será cuando cumpla 36 o 37 años. Hoy el Canelo cuenta con 29 primaveras.

“El boxeo es mi vida. Mi cuerpo me pide que pelee. Sigo entrenando porque me encanta este deporte, entreno tanto si tengo una pelea como si no. ¿Retirarme? Con 36 años, para mí ése es un buen momento para retirarme, 37 años como máximo”, señaló el campeón mexicano en entrevista con Box Azteca.

El Canelo, quien busca una tercera pelea con Gennady Golovkin, no solo tiene contemplada la edad en la que pondrá fin a su carrera, sino también a qué se dedicará una vez que no se suba más a los encordados.

“Me dedicaré a mi negocio y a jugar golf todos los días”, expresó el boxeador, quien constantemente muestra su pasión por el golf, deporte que practica cuando no entrena.