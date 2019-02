CAÑEROS ACUSAN A DIPUTADO DE FRENAR SUS VENTAS

Cañeros de la Unión de Productores de Champotón, una de las tres agrupaciones en el estado que se dedican a este cultivo, irrumpieron esta mañana en el recinto oficial de sesiones del Congreso del Estado en busca de ayuda de los representantes populares, para lograr la entrega de su producción al Ingenio “La Joya”, que afirmaron no les reciben por influencia del diputado Ambrosio López Delgado, quien es dirigente de la Unión de Productores de la CNC en la entidad.

Con pancartas en mano, encabezados por Luis Miguel Ac Pérez y Francisco Puc, al menos una veintena de cañeros llegaron al recinto oficial de sesiones, minutos después de haber iniciado los trabajos de este día, para exponer los problemas que enfrentan.

A voz en cuello, pidieron ser escuchados, y aunque se escuchó una voz que les indicaba no podían interrumpir, indicaron que aunque para los legisladores es una acción imprudente, para ellos era importante pues no les dan la oportunidad de entregar su caña a la factoría, solo “hasta cierta cantidad” al tiempo que señalaron querer conocer su opinión “ya que existe entre ustedes la capacidad de entendernos”.

-Me llamo Francisco Puc y vengo en representación de la UPCH; vengo a que me entiendan, me escuchen –manifestó y ante el señalamiento de que una Comisión de Diputados los atendería, respondió “diario hemos luchado contra todo esto y hasta ahorita no tenemos respuesta… queremos una oportunidad para el diálogo, eso es lo que queremos”.

Ante la inconformidad de los cañeros, se pidió a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, los atendieran en la Sala de Juntas “María Lavalle Urbina”, a donde se trasladaron sin ocultar su inconformidad, Comisión de la que forma parte el diputado Ambrosio López Delgado, a quien acusaron tener responsabilidad en la negativa del Ingenio para recibir su producción.

En la reunión, reiteraron su acusación, por lo que el diputado López Delgado aseguró todo se debe a que perdieron su registro como agrupación, por lo que la Ley Cañera establece que no pueden entregar su producción a la factoría si no están reconocidos como tales.