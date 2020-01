Cantante colombiano asegura que sí es hijo de José José

El cantante colombiano Manuel José aseguró que sí es hijo de José José y que no se encuentra en la búsqueda de la herencia de este ni pensando en demandas con los hijos que tuvo “El príncipe de la canción” con Anel Noreña y Sara Salazar, respectivamente.

Hace algunos años se realizó una prueba de ADN para comprobar la relación genética entre él, pero rechazó los resultados de dicho examen al saber que estos eran negativos argumentando que no se hizo de manera correcta.

El joven cantante señaló que ya no ésta interesado en hacerse una prueba más, pues ya no existe José José, que era a la persona a quien deseaba demostrarle que llevaba su sangre.

“No estoy interesado en los bienes materiales que dejó en un testamento porque creo que a mí me dejó como herencia su voz y mi talento. Yo nunca me he colgado de él, son los medios los que me asocian y me preguntan, además de que todos los cantantes de alguna u otra manera se relacionan con José José por los homenajes que le hacen a través de sus grandes temas”, apuntó al señalar que él tampoco trata de colgarse de la fama del cantante y menos ahora que ya no ésta.

Manuel José se encuentra de visita en México para realizar un concierto en el teatro Metropólitan de esta ciudad, donde rendirá un homenaje José José, su supuesto padre.