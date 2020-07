Captan una hermosa y fantasmal galaxia

El telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA captó los impresionantes brazos espirales de color azul plateado de la galaxia NGC 4848, los cuales se observan con inmenso detalle.

No sol se puede observar la sección interna de los brazos espirales que contiene cientos de miles de estrellas jóvenes, brillantes y azules, sino que Hubble también ha capturado las colas extremadamente tenues de los brazos espirales externos.

En el fondo aparecen innumerables galaxias más distantes y deliciosamente diversas, informa la NASA.

Esta tenue galaxia espiral barrada fue descubierta por primera vez en 1865 por el astrónomo alemán Heinrich Louis d’Arrest.

Si alguien se encuentra en el hemisferio norte con un gran telescopio, es posible que pueda observar la apariencia fantasmal de esta débil galaxia dentro de la débil constelación de Coma Berenices (Cabello de Berenice).

In this Picture of the Week, taken with the NASA/ESA Hubble Space Telescope, the stunning silvery-blue spiral arms of the galaxy NGC 4848 are observed in immense detail.

Credit: @ESA / @Hubble_Space / @NASA , M. Gregg https://t.co/hTZsu8wvc0 pic.twitter.com/74lxL4KRs9

— HUBBLE (@HUBBLE_space) July 20, 2020