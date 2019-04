CARMEN SALINAS ARREMETE CONTRA MOVIMIENTO QUE CAUSÓ LA MUERTE DE VEGA GIL

El movimiento de denuncias llamado Me Too es utilizado para contar experiencias de acoso y abuso sexual de manera anónima. Sin embargo, tras el suicidio de Armando Vega Gil, bajista de Botellita de Jerez, luego de las acusaciones hechas en su contra con el hashtag #MeTooMusicosMexicanos, muchos famosos han puesto en duda y criticado al movimiento feminista.

Carmen Salinas utilizó su cuenta de Twitter para arremeter contra el movimiento y criticar la cuenta que desencadenó la tragedia.

“¿Quien inventó la mamada de # mi too músicos que da pie para escribir tanta jalada y para que una pinche loca declarara que la había violado de 13 años el gran músico Armando Vega Gil el le pidió se lo comprobara y nunca dio la cara. Queremos conocer esta Sra”, escribió Salinas, lo que desencadenó una serie de comentarios.

Pese a los comentarios negativos, Carmen siguió expresándose contra el Me Too y pidió a las mujeres no esperar para hacer una denuncia.