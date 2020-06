Carmen Salinas arremete contra quienes no creen en el coronavirus

A través de Twitter, la actriz Carmen Salinas publicó su enojo por aquellas personas que no creen que el coronavirus existe.

“Hay cada pendeja y pendejo que todavía aseguran que el pinche coronavirus no existe, que es cosa del gobierno… no mamen seguramente el gobierno lo va a mandar al mundo entero, es un Virus que por incrédulos se les va a meter por las nalgas. CS”.

Estos señalamientos fueron aplaudidos por sus seguidores, empero, algunos criticaron el estilo y las palabras usadas por la actriz, incluso recomendaron no ver las películas en las que aparece Salinas.

“Gracias pero me vale lo que opinen estos Pendejos cuando he visto amigos y compañeros muy queridos morir por este pinche virus que ya nos tiene hasta la madre en este encierro. Un abrazo cariñoso. CS”.

“Daniel no me digas que a estas altura de la vida te asustan estas palabras, a mi se me salen las lagrimas de ver cuantos amigos, familiares de compañeros y compañeros han Muerto!!!! Eso y luego escuchas ese virus no existe que rabia escucharlos. CS”.