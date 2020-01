“Carro completo” para el PRI en el 2021: Moreno Cárdenas

¡En el 2021 vamos a ganar la gubernatura del Estado!, las presidencias y las Juntas Municipales, vamos a ganar las elecciones, aseguró Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de tomar la protesta de rigor al presidente y secretaria general del tricolor en la entidad, evento en el que afirmó “se acabaron los priístas de primera y de segunda” y que en la nueva etapa que vive “tenemos que escuchar a todos”.

Ante miles de priistas de los once Municipios, de dirigentes de organizaciones, ex dirigentes estatales, ex gobernadores y del primer priísta Carlos Miguel Aysa González, indicó será un partido horizontal, moderno, digital, que le abra las puertas a los jóvenes, impulse la participación de las mujeres.

Este partido le ha dado certeza y certidumbre a nuestro país. Hoy ha rendido protesta una dirigencia estatal honesta, íntegra, Ricardo Medina Farfán y Galilea Balboa, que tienen la responsabilidad de seguir trabajando con ánimo, actitud, orgullo y mucha firmeza, tarea que ha iniciado con el aval del priismo nacional y campechano.

-Hoy el partido le abre las puertas a todos los priístas que hoy no solo sabremos escuchar que los necesitamos a todos pero también tener claro que en el PRI no hay indispensables y se acabó el Partido que no tenía memoria… le dará oportunidad y apertura a los que trabajen, que sean buenos priístas, que no sean priístas cuando les convenga que no lo sean solamente cuando se les da un cargo de elección o de dirigencia.

Contundente, Moreno Cárdenas aseguró estará trabajando del lado del príismo campechano, se acabarán los “candidatos golondrinos” que solo se acercan cuando vienen elecciones.

Dijo entonces se construirá una propuesta de unidad para encabezar todos los espacios de participación política, y que el tricolor está abierto para la participación de todos, dio la bienvenida a la crítica propositiva, aunque puntualizó lo más importante es fortalecer su unidad “y llegar con un solo compromiso: ganar y servirle a Campeche”.

-Los priístas sabemos ganar, perder pero sobre todo levantarnos y vamos a ganar en el 2021 con la fuerza de la militancia. ¡Vamos a ganar la gubernatura, los 21 distritos, vamos a ganaros 13 Municipios y todas las Juntas Municipales, con la fuerza de PRI y con la fuerza de su militancia –sentenció.