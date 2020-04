Castigan a turistas mexicanos por no respetar confinamiento en India

Turistas de México, Israel, Australia y Austria fueron castigados con escribir 500 veces “no he respetado las reglas del confinamiento, lo siento”, por violar las medidas de confinamiento en India.

La policía india impuso una innovadora sanción a diez turistas extranjeros que ignoraron el confinamiento en la ciudad de Rishikesh, al pie del Himalaya y donde los Beatles eligieron para hacer un retiro espiritual en un áshram (lugar de meditación) en 1968.

Corona Lockdown Uttarakhand police punishment to 10 foreigners found wandering on Ganga Ghats in Rishikesh says Write I am sorry 500 times – 500 बार लिखो 'आई एम सॉरी': जब लॉकडाउन में गंगा तट पर घूम रहे विदेशियों को मिली अनोखी सजा https://t.co/HYP2tFpnp6

— करूणा सिंह 🎀 (@smileykarunasi2) April 12, 2020