CCE ayudará a empresarios con diagnósticos energéticos

En apoyo al sector empresarial, formen o no parte de algún organismo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche, realizará diagnósticos energéticos para determinar si presentan algún problema que lleve a un aumento en el pago que realizan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Víctor del Río R. de la Gala, presidente de ese organismo dio a conocer lo anterior, pues señaló, que muchos asociados, muchos empresarios se han acercado para manifestar la situación que enfrentan en el pago de este servicio; además del diagnóstico, que podrán solicitar vía Facebook en la página del Consejo, apuntó se harán gestiones ante la dependencia federal al tiempo que afirmó ya hay pláticas con sus representantes.

Enfatizó, los diagnósticos técnicos permitirán saber qué pasa en cada uno de los establecimientos donde se registran incrementos elevados en el costo del servicio, diagnósticos que se consensuarán con la paraestatal.

-Vamos a apoyar no solo a los empresarios afiliados a algún organismo, sino a todos los que se pueda; siempre he dicho que hay empresarios que no estén afiliados, lo he dicho y lo sostengo, para mí son empresarios y hay que atenderlos porque también generan economía, fuentes de empleo.