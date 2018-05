CCE: MEADE DEMOSTRÓ CONOCIMIENTO SOBRE TEMAS DEL DEBATE

Luego de señalar que el segundo debate presidencial fue mejor que el primero, Gustavo Rodríguez Valle, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche, consideró que en los temas abordados, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, mostró conocimientos sobre los temas planteados como son economía, migración y las fronteras.

Asimismo, manifestó que los planteamientos de El Bronco, han estado “fuera de lugar”, en tanto que en el caso del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sus descalificaciones no abonan en nada a la democracia en el país.

En conferencia de prensa, Rodríguez Valle dio a conocer su punto de vista personal sobre el segundo debate, del que señaló que aunque hubo más propuestas, no fueron las que se quisieron y faltó un debate entre los candidato, pues se dieron descalificaciones que no ayudan nada a lo que necesita el país.

Asimismo señaló que las encuestas han dado parámetros de cómo van los candidatos, pero “tenemos un candidato que tiene muchos puntos, pero que no dice nada” e indicó que los mexicanos quieren saben qué se va a hacer pues el futuro de las nuevas generaciones depende del próximo Presidente.

-Es necesario saber cuáles son las propuestas de cada uno y si se hacen estos ejercicios es para darlas a conocer, para debatir, que se haga algo propositivo, no solo ir a perder el tiempo y a dar notas que no son las que buscamos como mexicanos. Las descalificaciones no abonan en nada. La democracia se va a dar el día de la elección y lo importante es que los mexicanos salgan a votar pero que piensen bien a la hora de ejercer su voto; no podemos pensar en un candidato que puede llegar a Presidente dividiendo al país.

Más adelante, señaló que el sector empresarial espera que el próximo debate sea de altura y no se permitan acciones que no son del nivel de un candidato a la Presidencia de la República, pues consideró no se puede acudir y no hablar.

-Eso de que el que calla otorga, no va. Hay que ser muy congruentes, no es posible, si un candidato parado o sentado, acude a un debate, tiene que dar las respuestas. No podemos pensar qué va a suceder en una situación de alguna magnitud, que se llegue a tomar una decisión, imagínense si no se hace lo correcto.

En este contexto, sobre la propuesta de cortar relaciones comerciales con el vecino país del norte, señaló esa decisión no puede ser una decisión arbitraria y recordó que el 80 por ciento del comercio exterior de México es con Estados Unidos de Norteamérica.

-Y si nos ponemos al tú por tú con EU sin negociar en una mesa, creo que los más afectados vamos a ser nosotros como México, país. Aquí hay que ser prudentes, no hay que ser consecuentes de una postura por parte del otro país, pero sí hay que tener una postura fuerte a la hora de negociar porque no estamos regalando nada, ni nos van a regalar nada.

-Creo que a México le ha costado mucho trabajo ser hoy económicamente el país donde está y no podemos que, por las decisiones tibias de algún Presidente o abruptas, vayamos a retroceder en el tema de comercio exterior, puntualizó.

Recordó que nueve de cada diez empleos vienen del sector privado, y ocho de cada diez pesos que se generan en el país vienen de este sector, al tiempo que apuntó que la iniciativa privada quiere se generen las condiciones propicias para el desarrollo de las actividades económicas.

Más adelante, sobre la reunión que sostendrán con el candidato José Antonio Meade y las propuestas que se harán, adelantó que una de las necesidades de la entidad es contar con mayor infraestructura carretera hacia los estados de Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, lo que afirmó contribuirá a detonar la economía estatal.

-Creo que para el siguiente debate debería de proponerse un análisis más serio y una propuesta más congruente por parte de los candidatos porque eso sí verdaderamente va a ayudar a que el crecimiento de México vaya acorde no solo a una región, sino a todo el país.