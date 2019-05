CELEBRA SEDUC QUE REFORMA EDUCATIVA RESPETE RECTORÍA DE ESTADOS

Confiando en que en las leyes secundarias se pueda aclarar toda duda, el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán aplaudió la aprobación en lo general de la Reforma Educativa, señalando que lo más importante es que se mantenga la rectoría institucional del estado mexicano.

“Se habla de transparencia, igualdad, procesos objetivos, en esta última discusión que se dio se incluyó que será bajo la rectoría del estado Mexicano que se llevarán a cabo estos procesos, eso era muy importante porque habían muchas dudas, con este fraseo creo que queda claro pero esto no ha acabado porque falta la aprobación de las legislaturas y las leyes secundarias”.

Dijo que se recoge en la nueva ley mucho de lo que contemplaba la reforma aprobada en el sexenio pasado, quedando pendiente el tema de los maestros que fueron cesados por resistirse a los procesos de evaluación.

Explicó que será hasta que se emitan las leyes secundarias cuando se determine que va a pasar con estos los docentes que fueron suspendidos, pues aclaró que en este momento no se puede reincorporar a nadie.

“Lo que es cierto es que hoy yo no puedo reincorporar a nadie porque con la Ley que hasta hoy sigue vigente se les aplicó este cese por incumplir con la responsabilidad, tendrá que emitirse la Ley secundaria para buscar un mecanismo que en este momento no existe, lo que más preocupa es el tema de las plazas, porque estas plazas quedaron vacantes y fueron ofertadas, entonces yo no tendría una plaza para darles a menos que la reintegre la federación”.