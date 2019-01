CELINE DION DESCONCERTÓ A SUS FANS

En su reaparición en la Semana de la Moda de París, Céline Dion desconcertó por su extrema delgadez y rostro demacrado a sus 50 años. El aspecto de la cantante de ‘My Heart Will Go On’ preocupó a sus seguidores en redes sociales.

Céline Marie Claudette Dion, nombre real de la cantante, fue el centro de todas las miradas por su apariencia luciendo espléndidos looks como un vestido negro con un tajo en la pierna y un gran escote pero que hizo aún más notorio su bajo peso.

No es la primera vez que la figura da que hablar. En 2007, la estrella canadiense negó ser víctima de trastornos alimentarios como la anorexia. “Soy delgada y no hago ningún esfuerzo. He sido delgada toda mi vida. Nadie en mi familia tiene sobrepeso”, expresó.