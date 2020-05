Censuran videoclip de Lupillo, al parecer porque hablaba de narco mexicano

El estreno del nuevo videoclip con el tema Cortina de humo, un corrido inspirado en el narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo fue censurado. Juan y Lupillo Rivera no saben el motivo del retiro del metraje, aunque consideran que la historia que les contó el propio convicto y que plasmaron en la canción fue parte del móvil para restringir su material.

“Se tenía que haber lanzado en YouTube a las cuatro de la tarde del domingo, y lo tumbó dos veces, seguimos esperando respuesta y no nos ha llegado nada”, compartieron los hermanos Rivera y argumentan que su video no viola los parámetros del portal en ningún momento.

“La leyenda que nos envió la empresa fue que no cumplimos con las reglas de las plataformas digitales”, explicó Juan Rivera.

Señaló que en caso de no haber resolución de la plataforma de streaming, aseguró Juan: “a más tardar el viernes se tiene que lanzar el video y si no se resuelve lo subiremos a la página web de mi hermano, no vamos a cambiar nada del clip, así se va a quedar”.