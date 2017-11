CENTROS COMUNITARIOS DEL DIF FORTALECEN DESARROLLO DE LOS NIÑOS

Los niños buscan su espacio como todos los demás, porque no hay limitantes; la discapacidad la tenemos nosotros a veces en la mente porque no les damos la oportunidad y les ponemos barreras al no incluirlos, refirió la directora de Asistencia Social, atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación del DIF Estatal Magaly Medina Farfán.

Ante los resultados que han generado los diferentes Centros Comunitarios, resaltó que en estos espacios los niños cuentan con actividades recreativas artísticas, lo que les permite expresar todas sus habilidades y actitudes, “sobre todo lo que en algún momento traen reprimido en su interior y lo presentan en dibujos, obras de teatro o cualquier forma artística”.

Se hizo hincapié en que al contar con un seguimiento personal y adecuado, los niños cambian en su totalidad por lo que se integran de mejor manera. Una muestra de ello son las presentaciones artísticas que realizan cada año, como las obras de teatro, donde muestran todo lo aprendido y al subirse a un escenario pierden el miedo al público y disfrutan el momento.

Por ello, Medina Farfán hace una invitación a las instituciones en todos los sectores a que incluyan a los niños, y personas, con discapacidad, porque tienen las mismas oportunidades y derechos, por lo que tienen todas las herramientas para desarrollarse en lo laboral o artístico, porque son personas responsables.