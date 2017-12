CHAMPOTÓN, CON PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA

El ayuntamiento de Champotón ha logrado un importante avance en materia de desarrollo urbano y para ello creó la Dirección en la materia, autónoma, con dirección y con proyectos enfocados a eso, aseguró su presidente municipal, David Uribe Haydar, quien agregó ya cuenta con Programa Director Urbano, base fundamental para crear el desarrollo del municipio.

-Ya tuvimos nuestra primera sesión del Comité del Programa de Ordenamiento Territorial (Proet),del Municipio de Champotón, buscando fortalecer la atracción de inversiones, pues se creó con una visión más que ambientalista, muy restrictiva y por conflictos que hay en el mismo ordenamiento –señaló- y citó como ejemplo el que no se permiten algunas construcciones, cimentaciones pero sí se permite la explotación del lugar.

-Son cosas incongruentes que hay que revisar y ver, en esa medida, en esa equidad de mantener el respeto al medio ambiente, al crecimiento del pueblo y se tiene que llegar a un acuerdo.

Uribe Haydar agregó que recibieron la propuesta y presentación del proyecto Eólica del Golfo II, que se sumaría a Eólica del Golfo I, actual proyecto que se invierte en Yucatán, pues ya están los barcos descargando y llevando los ventiladores para la generación de energía eólica.

-En Champotón la propuesta que presentaron hace unos días implica una inversión de 2 mil 800 millones de pesos y contraprestación de predios en Champotón, es decir, más de 50 familias que tendrán el pago de la renta de sus predios, que tienen una peculiaridad, rentan el lote pero podrán continuar con sus actividades, trabajar con su ganado, sembrar y habrá una derrama por esa renta, por 18 millones de pesos anuales.

-Estamos trabajando en ello y por eso mismo tenemos que trabajar en el programa de desarrollo urbano porque no hay las condiciones legales para que se aterrice en Champotón, pero no son condiciones que no se puedan evaluar, de hecho para eso se hizo el Comité, para recibir la propuesta y pasarla a evaluación.

-Primero debemos definir las vocaciones del suelo, para poder comenzar y esto implica también parte del ordenamiento territorial, indicó.