CHE CU Y GLADIS ZAVALA SE MANIFIESTAN EN CONGRESO

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado realizó este martes dos sesiones ordinarias, en las que se aprobaron dos dictámenes, el primero de manera unánime, para exhortar a los Poderes Ejecutivo y Judicial y a los Ayuntamientos, a implementar acciones y mecanismos para certificar la NOM NMX-R-025-SCFI-2015, en materia de igualdad laboral y no discriminación y, el segundo, para adicionar una fracción XVI al artículo 4 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, “impulsar y aprovechar las riquezas naturales con que cuenta nuestro Estado para transformarlas en oportunidades de empleo, mejores ingresos y mayor bienestar de los campechanos”-

De las dos sesiones ordinarias, la primera se distinguió no por las decisiones tomadas, sino por el contraste en la presencia de simpatizantes del Frente Campesino Independiente “Emiliano Zapata” (Freciez), con su dirigente al frente, Antonio Che Cu, y de Gladys Zavala Salazar, hermana del ex diputado local por MORENA y ex dirigente estatal de ese partido político, quien acudió a reclamar al coordinador parlamentario morenista su intervención para que la despidieran de sus filas.

Los primeros, ingresaron al recinto con mantas y pancartas en mano pidiendo el apoyo para resolver el conflicto agrario existente, y la segunda, a quien acompañaban tres a cuatro personas, también con pancartas en mano, increpando al legislador José Luis Flores Pacheco.

Esto la hizo acreedora a un llamado de atención de la presidenta de la Mesa Directiva, Dolores Oviedo Rodríguez, quien en varias ocasiones le pidió guardar silencio y a quien indicó podía permanecer en el recinto oficial de sesiones e incluso mostrar sus pancartas, pero no así querer dirimir sus diferencias durante la sesión, sino al concluir ésta.

La segunda sesión ordinaria de la semana se programó para este martes, pues el próximo jueves se realizará el Congreso Infantil.

Al concluir la primera sesión ordinaria, sin más ni más, Zavala Salazar reclamó a Flores lo que dijo fue su intervención para que abandonara las filas morenistas y fuera despedida “injustamente”.

La discusión entre ambos personajes, en el tiempo entre una y otra sesión, fue reprobada por algunos asistentes a la sesión quienes consideraron no debió hacerle caso, seguir en su curul, salir del recinto o bien ir al baño, porque no era el lugar indicado para abordar el tema.

Luego del receso de poco más 20 minutos, inició la segunda sesión ordinaria, que transcurrió sin contratiempos, pues los simpatizantes del Freciez, ya se encontraban en la sala de juntas “María Lavalle Urbina”, en reunión con una comisión de diputados para escuchar sus demandas.