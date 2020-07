Checo Pérez sufre mareos en calificación del Gran Premio de Hungría

El piloto mexicano, Sergio Pérez, no estuvo al cien por ciento en la calificación del Gran Premio de Hungría y dio a conocer que sufrió mareos en varias partes del circuito en el Hungaroring de Budapest, donde el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, saldrá en primer lugar de la parrilla tras amarrar este día la pole position.

Checo Pérez, de Racing Point, largará en cuarto sitio.

“No me sentía al 100 por ciento físicamente, por alguna razón me empecé a marear durante la quali. Estoy un poco tocado del cuello. No sé, fue de repente. Traigo muy poco de dolor en el cuello, pero de repente en algunas partes del circuito se dio un poco de mareo”, dijo Checo Pérez tras la calificación.

A pesar de las circunstancias, calificó como positivo salir desde la cuarta posición, esperando cosechar puntos para Racing Point.

Su coequipero, Lance Stroll, saldrá tercero, ocupando Racing Point la segunda fila de la parrilla de salida para el Gran Premio de este domingo

Hamilton elevó a 90 su récord histórico de poles en la Fórmula 1, con un tiempo de un minuto 13 segundos y 447 milésimas, 107 menos que su compañero finlandés Valtteri Botas, líder del Mundial, que saldrá junto a él la primera fila,

La tercera fila será íntegra de Ferrari, con Sebastián Vettel y el monegasco Charles Leclerc.