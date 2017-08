CHICHARITO HABLA DE SU LLEGADA AL WEST HAM

“La ambición que tiene este club para puestos europeos, estar en la mejor liga del mundo y salir de mi zona de confort”, son algunas de las metas que el futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández dijo tener a su llegada con el Club West Ham de la Premier League.

El delantero mexicano fue presentado oficialmente ante los medios con el West Ham, en su regreso a la liga inglesa, escenario que fue su puerta de entrada al balompié europeo hace ya siete años.

El nuevo atacante de los “Hammers” fue cuestionado por la prensa inglesa sobre varios temas y hasta salió la situación de Carlos Vela. Cabe recordar que su compañero de selección acaba de firmar con Los Angeles FC para jugar en 2018 con ellos. A esto, Javier respondió tajante.

“Debe estar feliz, va a estar en una liga que ha crecido mucho. Deberíamos ver qué podemos aprender de ellos. Parece que Chicharito está en Inglaterra y es el que vale la pena, pero no es así”, dijo.

“Mi felicidad es haber venido al West Ham, pero no por eso soy mejor jugador o mejor persona que Carlos Vela o Jonathan dos Santos… A mí no me gusta que me pongan como ejemplo por haber venido al West Ham, porque yo soy diferente a ellos, pero eso no me hace mejor persona o mejor futbolista, ni más ambicioso ni mucho menos, hay que respetar a los mexicanos”, apuntó.

Por otra parte, también habló sobre su pasado con el Manchester United, equipo contra el cual debutará esta temporada de Premier League. Aquí, hizo mucho énfasis en su ex director técnico, Sir Alex Ferguson: “Todo cambió cuando él se fue del Manchester United. Él me trajo a Europa, me ayudó y me dio muchas oportunidades, así que me dejó triste el ya no trabajar con él. Está en contacto con los jugadores, cuando llegué aquí me dijo que tenía que hacer lo que hago en Selección”.

Finalmente, Chicharito expresó su sentir sobre lo que hay que hacer en el West Ham, qué espera y qué quiere cumplir en su retorno al futbol inglés.

“La ambición que tiene este club para puestos europeos, estar en la mejor liga del mundo y salir de mi zona de confort, que soy adicto a eso, la conformidad a veces me inconforma, porque yo quiero seguir creciendo, la vida es eso, es aprendizaje, es irme conociendo, quiero tener muchas experiencias, estar en los mejores lugares, los más complicados”.