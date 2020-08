Choferes de urbanos, en riesgo por Covid, aseguran que “hay usuarios que se quitan el cubrebocas”

El contagio del COVID-19 ya es “comunitario” pues hay gente en la calle, en los comercios, tiendas departamentales y ya no sabemos por dónde puede llegar a quienes brindan el servicio de transporte público y ya tenemos operadores que se han contagiado, con síntomas menores, señaló Enrique Uribe García, presidente de la empresa “Murallas de Campeche”.

-Según tenemos entendido, el 80 por ciento de la población tiene síntomas leves, como un resfriado, una gripa y es muy posible ya hayan sido contagiados por el coronavirus pero lograron salir sin mayor detalle; son números que no podemos observar pero es muy probable que ya se dé –indicó.

Dijo ha habido “uno que otro caso” en las empresas pero se han recuperado y cuando esto sucede se aíslan e indicó solo han tenido un caso en el que el operador perdió la vida.

-Por ello se siguen las medidas en las unidades, se usa cloro diluido en agua, uso de cubre bocas y las monedas y billetes se desinfectan con agua clorada, y pedimos a la gente que use el cubre bocas y no se lo quite mientras esté a bordo de la unidad… sin embargo, hay personas que no hacen caso en algo tan sencillo como es el uso de cubre bocas, y el operador pide cumplan pero no podemos obligar a la gente.

-Hay gente que no quiere y se bajan de la unidad y lo que hacemos es pedir que lo usen, pero no podemos obligarlos a más, solo es crear conciencia y el operador debe estar atento al frente porque de su buen desempeño depende la vida de los pasajeros –finalizó.