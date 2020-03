Ciudadanos pueden promover amparos para exigir atención por Covid-19

El derecho a la salud que tienen todos los ciudadanos es suficiente para que puedan promover un amparo y exigir ser atendidos en caso de encontrarse contagiados por coronavirus, declaró el Presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho, Alfredo Cardeña Vásquez.

Sin embargo, explicó que esto será posible siempre y cuando quien promueva este recurso legal se encuentre en una circunstancia de este tipo y no solo por percibir o considerar que no hay insumos suficientes o que no hay personal capacitado para atender la pandemia.

Detalló que afortunadamente en Campeche no se han dado estos amparos por la etapa en la que está el virus, pero recomendó a quien requiera promoverlo por la falta de atención por contagio de coronavirus primeramente debe asesorarse para que el documento este bien planteado y no sufrir un revés.

Cardeña Vásquez recalcó que para promover un amparo de este tipo no es necesario presentar datos de prueba, aunque significó que sería más fácil conseguir un fallo a favor si se contara con algún recurso con el que se pueda constatar la violación del derecho humano a la salud.