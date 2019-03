CLÁSICO DELFINES-CAMPECHE FC, MAÑANA

El trabajo de coordinación a la ofensiva y defensiva, así como en la definición de su cuadro titular fueron aspectos en los que Campeche FC se centró para recibir a Delfines Márquez en la fecha 25 del Grupo I de la Liga de la Tercera División, mañana sábado en la Muralla Kin-Há, a las 15:00 horas.

De acuerdo al análisis de resultados anteriores se planeó el trabajo especial para mejorar el aspecto defensivo, “la concentración y desde hace varias semanas he estado metiendo ejercicios con mucho grado de concentración, donde si no estoy concentrado el ejercicio no me sale, la exigencia entre ellos es cada día más, entonces es capturar la atención de los jugadores con base en los ejercicios para trasladarlo a los partidos”, apuntó el director técnico Martín Casas Galván.

Destacó que el objetivo es seguir con la buena racha, sobre todo porque por fin los jugadores se adaptan al sistema de juego, lo único que le preocupa es la falta de gol, “veo mucho avance en los jugadores en la idea de juego, ya no la practican ya la domina, ya es un dominio de movimientos, ya son movimientos con sentido común, con conocimiento de causa y esperemos que en cualquier momento se nos empieza a dar el gol y que se vea reflejado el dominio que tenemos sobre el rival”.

Sobre el rival inmediato dijo que como lo ha dicho siempre, “el rival más difícil que podamos tener es el rival más cercano y con Delfines esperamos que sea un rival muy fuerte que nos complique el partido, que sea un rival muy serio y que nosotros no podamos en algún momento dado relajarnos como paso en el partido anterior que estuvo más cargado a nuestro favor, tuvimos el dominio, tuvimos opciones de gol y por descuido nos empatan al final del partido”.

El objetivo para el sábado será mantener el nivel de juego mostrado en estas últimas fechas, con la concentración a su máximo nivel esperamos salir con el triunfo, “sin demeritar lo que pueda hacer Delfines, pero esperamos un rival muy difícil”, subrayó.

Dijo que tenía una duda para definir al cuadro inicial, “una duda ahí en el que a lo mejor puede iniciar Jorge González, pero eso se definirá en el parado del equipo que hago mañana, viernes, dependerá si el sábado González va de inicio o a la banca”, finalizó.