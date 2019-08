CLAVADISTAS CIERRAN CON BROCHE DE ORO

En el último día de actividades de la disciplina de los clavados, los mexicanos Kevin Berlín e Iván García dominaron la plataforma de 10 metros y ganaron la medalla de oro y plata, respectivamente, en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Con 500.35 puntos, el veracruzano Kevin Berlín se colgó su segundo metal áureo de la justa continental, mismo que le valió conseguir la cuota olímpica de la modalidad para el país.

Por su parte, Iván García, quien ostentaba el bicampeonato panamericano, tras sus títulos en Guadalajara 2011 y Toronto 2015, se adjudicó el metal de plata con 497.55 unidades. El bronce fue para el canadiense Vincent Riendeau.

Con estas dos preseas, México terminó en el primer lugar del medallero por disciplina con cuatro oros, cuatro platas y tres bronces, tal como lo hizo en las últimas tres ediciones de Juegos Panamericanos.

“Se logró el objetivo de los dos oros en esta justa y estoy seguro de que podemos lograr algo más. La plaza olímpica es otro sueño logrado, muchos me decían que no podía y me encuentro muy bien con esto, me siento muy feliz de esta noche, de esta competencia, fue algo diferente, muy cerrado, pero la verdad estoy feliz de que Ana Guevara me diera también la buena noticia de mi beca”, comentó Berlín.

Iván García comentó irse tranquilo de la competencia, pese a que no pudo lograr el oro por tercera ocasión consecutiva.

“Obviamente mi sueño era ganar por tercera ocasión consecutiva este campeonato panamericano. No se pudo, pero creo que muy en el fondo de mi corazón estoy tranquilo porque hice lo mejor, entregué todo en cada uno de mis clavados, tuve algunos errores que me alejaron de la medalla de oro, pero lo importante de esto es que México ganó el uno-dos.

“La medalla obviamente es para México, para todas las personas que creyeron y con esto se ratifica que la Federación y la Conade tuvieron buenas decisiones al mandarnos a Kevin y a mí, lo felicito, es un digno campeón panamericano”, compartió Iván García.

En la final femenil de la prueba trampolín de 3 metros individual, la veracruzana Dolores Hernández se colgó la plata con 339.60 unidades. Paola Espinosa no pudo subir al podio y se despidió de las justas continentales con marca de 15 preseas.

