CMIC BUSCARÁ ACERCAMIENTO CON NUEVOS GOBIERNOS MUNICIPALES

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Campeche, buscará acercamiento con los próximos gobiernos municipales, sin importar la afiliación política a la que pertenezcan, para iniciar un diálogo que lleve a la contratación de los constructores en la realización de la obra pública en los próximos año, informó su presidente, Víctor del Río R. de la Gala, quien afirmó categórico ese organismo no trabaja para ningún partido político, sino para sus afiliados y el crecimiento del Estado.

Del Río Rodríguez de la Gala dijo estar convencido que habrá buen diálogo con el próximo presidente municipal de Campeche, y hacerlo en equipo porque “todos tenemos un fin en común, que es el que a Campeche le vaya mejor y no tengo la menor duda de que vamos a trabajar bien, que vamos a estrechar la mano porque estamos en disposición de hacerlo lo mejor posible y estoy seguro él igual quiere lo mismo”.

-Lo conozco perfectamente bien y se que vamos a trabajar bien –señaló en respuesta a los comentarios que hiciera el virtual presidente municipal electo, Eliseo Fernández Montufar, en el sentido de que no trabajaría con los constructores locales porque sirven a un partido político.

-Cada quien tiene derecho a expresar lo que quiera; si hay algo que aclarar, lo haremos, estoy seguro nos podemos entender bien y vamos a trabajar de la mano porque somos gente de trabajo, igual que él.

Más adelante, el dirigente de la industria de la construcción se refirió también a la relación que tuvo ese organismo con el presidente municipal de Calkiní, e indicó que aunque dio obras a empresas foráneas, por lo que en su momento señaló que no se debe dar trabajo a empresas foráneas si en Campeche hay la capacidad de realizar el trabajo.

-Dije en varias ocasiones que no necesariamente le tiene que dar obra a las empresas afiliadas a la Cámara, nos basta con que sean obras a empresas campechanas, de preferencia afiliadas porque son empresas serías, garantizan que los trabajos se hagan bien y están legalmente establecidas; siempre estamos pendientes que los socios hagan su trabajo como debe de ser. Le dio muchas obras a empresas de Quintana Roo y Yucatán, y no estamos en su contra, sino que se privilegia a empresas campechanas para que el dinero se quede aquí.

-Lo que haya que decirse, se dice, lo que haya que reconocerse, se reconoce y si nos equivocamos tenemos la capacidad para decirlo, pero en este caso, no –afirmó categórico y en el mismo tono aseguró no ha pedido un trato especial, sino su acercamiento fue para ofrecer los servicios de la CMIC, y a pesar de que el Edil calkiniense les dio varias citas, no acudió a ellas.

Por último, comentó pedirán en breve un acercamiento con quienes presidirán los nuevos gobiernos municipales para ofrecer sus servicios.