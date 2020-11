CNDH pedirá a estados cumplir protocolos para combatir la violencia de género

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó ese organismo emitirá una recomendación en próximos días a todos las autoridades de todos los niveles porque “en muchas Fiscalías de los Estados no se cumple con los protocolos y se vuelve a victimizara las mujeres, sobre todo a mujeres menores de edad.

-Hablo de niñas, de infantes y eso es algo que no podemos tolerar –puntualizó.

En conferencia de prensa luego de atestiguar la entrega del informe de las acciones de cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género en la entidad, aseguró si hay una omisión, falta de atención o no se cumple con el protocolo establecido para atender a las personas víctimas de violencia, y su erradicación, no dudará en señalarlo porque “estamos aquí, es mi función para acabar con los feminicidios y contra todo tipo de violencia”.

Anunció entonces que como Comisión emitirá una recomendación este mes en curso, contra los feminicidios.

-Contra todas aquellas formas de violencia que hemos padecido las mujeres arcaicamente, durante muchas décadas, y va a ser recomendación dirigida no solo hacia una autoridad, sino hacia todas las autoridades de todos los niveles, porque vemos que en muchas Fiscalías de los Estados, no se cumple con estos protocolos y se vuelve a victimizar a las mujeres cuando van a poner un queja o denuncia”.

-Y está sucediendo con las víctimas sobre todo mujeres menores de edad, y hablo de niñas, de infantes y eso es algo que no podemos tolerar –puntualizó-. En eso estamos trabajando y vamos a hacer conciencia, que no quede solo en discurso, que se cumpla.