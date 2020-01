Cobro de placas no es dañino: Flores Pacheco

Luego de admitir que lo que se aprobó para el cobro de placas no es dañino a la gente, el coordinador parlamentario de Morena, José Luis Flores Pacheco, dijo que su propuesta de eliminar este pago surgió porque “la gente dice que no sabe a dónde” van a parar esos recursos y que a quien le “pregunta: le explica que de no pagar, no habrá recursos para obras y servicios.

En entrevista, Flores Pacheco señaló hay tres periodos emplacamiento y es una norma que debe cumplirse y mostró una tabla sobre los pagos que se hacían en los últimos tres años y destacó ahorita bajó.

No hubo ningún incremento pero se distorsionó o no hubo la suficiente información que lo ideal para él era que donde se recaude “exista gente explicando” cómo es el tema del emplazamiento.

Dijo entonces que ante las quejas de la gente a quien le preguntaba, le informaba que si no se pagaba el emplacamiento, no habría recursos para hacer obra y dar servicios.

Expuso tener una estrategia de comunicación, de información sobre este punto, pero insistió era para quién pregunte.

Ante la observación de que eso no era una estrategia, dijo entonces que las autoridades son las que deben explicar este punto.

“Cuando les explico que si no pagan, entonces no habrá recursos para trabajar en su comunidad, reconsideran y aceptan realizar el pago, pero hay que informar”, finalizó.