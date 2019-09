COLOMBIANOS GANAN US OPEN POR PAREJAS

Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah son algo más que dos grandes jugadores de tenis. Son los No. 1 del Ranking ATP de dobles y un icono para su país. Las camisetas amarillas que vistieron la Arthur Ashe al grito de “¡Vamos, Colombia!” durante toda la final del US Open así lo justifican.

La historia terminó con final feliz, después de que se impusieran a Marcel Granollers y Horacio Zeballos por 6-4, 7-5, en una hora y 32 minutos.

La pareja colombiana siguió haciendo historia. Y es que después convertirse en el primer equipo de su país en conseguir un Grand Slam en la pasada edición de Wimbledon, este viernes fue la primera pareja de Sudamérica capaz de levantar la corona de campeón en Nueva York en la Era Abierta. La temporada de Cabal y Farah sólo escribe un hito tras otro.

Y en Flushing Meadows, arropados por sus compatriotas, escribieron una nueva página de oro de sus carreras. Lograron el quinto título juntos en 2019, tras los conseguidos en Barcelona, el ATP Masters 1000 de Roma, Eastbourne y Wimbledon, además de las dos finales más en Sídney y el ATP Masters 1000 de Cincinnati.

El mérito de los colombianos es doble, ya que los cabezas de serie No. 8 Granollers y Zeballos no habían perdido un partido como equipo. Llegaban a la final con un récord de 10-0. Y es que en su segundo torneo juntos han disputado dos finales. El pasado mes levantaron la corona en el ATP Masters 1000 de Montreal en su debut como pareja frente a Haase/Koolhof. No obstante, en sólo dos torneos se han adentrado en el Top 10 de la ATP Carrera a Londres.

Cabal y Farah dieron su primera advertencia en el tercer juego de la final. Con Granollers al servicio se colocaron 1-1, 15-40. Llegaron incluso a celebrar el break, pero el ojo de halcón confirmó que el ajustado resto paralelo de Farah no había pisado la línea. El español salvó su servicio y la igualdad en el marcador se mantuvo intacta hasta el 4-4.

Fue entonces cuando los colombianos volvieron a amenazar el saque de sus rivales. En este caso el de Zeballos. No dejaron escapar la tercera opción de quiebre tras un gran resto de Farah, y con dos remates de cada miembro de la pareja certificaron su primera ventaja del encuentro (5-4). A continuación, Farah sacó para asegurar el primer set de su lado.