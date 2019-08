COMBATIR DE INMEDIATO LA DEPREDACIÓN, PROMETIÓ MEAVE A RIBEREÑOS

No se fijaron plazos para entregar resultados, sólo hubo el compromiso de la delegada federal Katia Meave Ferniza de comenzar a trabajar de inmediato en el problema de los pescadores ribereños, fue la respuesta de Virgilio Pérez Chan, presidente de la Asociación de Pescadores por la Defensa del Mar, al concluir prolongada reunión de trabajo entre dirigentes pesqueros y la funcionaria federal.

Luego de casi tres horas de reunión a puertas cerradas, de manera cortante, Pérez Chan respondió a algunos de los cuestionamientos sobre los acuerdos tomados y se negó a precisar en qué consistieron.

Dijo la reunión fue para llegar a un acuerdo sobre las zonas de desembarque, y que los que no son del Puerto de Campeche regresen a su zona y no hacerse acreedores a una sanción.

Empero, se negó a precisar si hay plazos para resolver esta situación y otras problemáticas que enfrenta el sector pesquero ribereños como es la vigilancia para evitar la depredación de especies en veda, como el pulpo.

Agregó no se fijó fecha para una nueva reunión o para presentar resultado alguno de sus gestiones y sin más, dio la media vuelta dando por terminada la entrevista.

Ante esta actitud, Pedro Chi Pech, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas de Campeche, explicó que el primer compromiso fue agilizar la entrega de los permisos a los pescadores pues sin él no pueden desembarcar ni facturar su producto, lo que agrava su situación.

Señaló en dos semanas a lo sumo, pedirán una nueva reunión con Meave Ferniza para saber qué ha hecho.

“No podemos esperar un mes, como señaló Pedro Sierra Mena, encargado del Departamento de Pesquería de la Conapesca en Campeche, la atención a este problema es urgente, después se buscará solución a lo demás”.