¡COMEDIANTE ES DENUNCIADO POR MASTURBARSE FRENTE A MUJERES!

El comediante Louis C.K. fue denunciado de conducta sexual inapropiada por masturbarse frente a varias mujeres, para horror y vergüenza de éstas, según un reporte del New York Times.

Cinco mujeres que incluyen a las humoristas Dana Min Goodman, Abby Schachner, Julia Wolov y Rebecca Corry, alegan que el astro de la serie de FX “Louie” galardonado con el premio Emmy se masturbó frente a ellas, les pidió hacerlo o lo hizo por teléfono. Una quinta mujer detalló sus alegatos contra C.K. al periódico, pero no fue identificada.

Un publicista de C.K. no respondió de inmediato una solicitud de comentarios de The Associated Press. Otro publicista dijo al Times que el comediante no responderá a su reporte.

Corry alega que, mientras estaba trabajando en un programa piloto en el 2005, el comediante le preguntó “si podíamos ir a mi camerino para que él pudiera masturbarse frente a mí”. Ella declinó “y él me dijo que tenía problemas”. Los productores ejecutivos del programa, Courteney Cox y David Arquette, confirmaron la versión de Corry al Times. Cindy Guagenti, representante de Arquette, dijo a la AP que su cliente no tenía nada que agregar.

Previo a la publicación del reporte, el estreno neoyorquino del nuevo y controvertido filme de Louis C.K., “I Love You, Daddy”, fue cancelado el jueves por la noche. También se canceló su aparición prevista para el viernes en el programa nocturno de tertulia “The Late Show With Stephen Colbert”.

C.K. está entre las figuras más recientes de Hollywood denunciadas de conducta inapropiada en una ola que comenzó el mes pasado con docenas de acusaciones de acoso sexual contra el magnate del cine Harvey Weinstein.