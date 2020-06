Comerciantes de comida se niegan a usar cubrebocas

Elementos de Protección Civil invitaron a unos vendedores de carnitas en Tehuacán, Puebla a implementar medidas de higiene, como el uso de cubrebocas, a lo que los comerciantes de un local de comida reaccionaron agrediéndolos verbalmente.

A través de un video que circula en redes sociales, se puede observar el momento en que uno de los testigos graba el local donde se niegan a tomar medidas de prevención porque el covid-19 “no existe”.

“Esta enfermedad no existe… nosotros somos los enfermos que estamos pensando en ese enfermedad, no hay enfermedad, por el amor de dios”, dijo, y agregó que “Yo no sé cómo pueden creer que están enfermos, los enfermos somos nosotros que estamos pensando en esa enfermedad”.

Luego se observa que un hombre del local se acerca a una “funcionaria” a la cual le solicita su identificación, luego se ve un movimiento brusco de la cámara, a la vez que la mujer indica que la está lastimando.

Vendedores de carnitas agreden a elementos de protección civil de Tehuacán Vendedores de carnitas agreden a elementos de protección civil de Tehuacán👉https://url2.cl/6D2tK Posted by Municipios Puebla on Tuesday, June 16, 2020

Por su parte, el director de Protección Civil, Juan Carlos Salazar Fermán, informó que el caso fue canalizado a las autoridades del estado y del municipio para que analice su funcionamiento, toda vez que se detectó que el establecimiento no cuenta con los permisos correspondientes para su operatividad, pues el negocio fue habilitado en la cochera de una vivienda, ademas de que no cuenta con licencia de salubridad, permisos de desarrollo urbano, entre otros.

Salazar Fermán mencionó que será la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) quien determina si este negocio amerita una sanción por no cumplir las normas sanitarias por la contingencia, en tanto los departamentos municipales también estará verificando si al no cumplir los reglamentos, se hacen acreedores alguna multa.