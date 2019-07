COMERCIANTES DE LA 59, EN CONTRA DE NUEVO COBRO DEL AYUNTAMIENTO

Empresarios de la Calle 59 o Corredor Turístico y Gastronómico, se pronunciaron en contra de la aplicación de impuestos por el uso de mobiliario en esta arteria por parte del Ayuntamiento de Campeche, cobro que señalaron es un fuerte rumor.

En entrevistas por separado, Laura Custodeo Jacome y Ramón Vera Novelo, propietarios del restaurante Luz de Luna y Óptica Verá, respectivamente, coincidieron en señalar que la aplicación de un nuevo gravamen por la Comuna campechana, colocaría en una situación aún más difícil a los empresarios de esta arteria que no venden bebidas alcohólicas.

Custodio Jacome lamentó exista esa posibilidad, pues el pago que realizan para renovar su Licencia de Funcionamiento se incrementó un 200 por ciento al pasar de 600 pesos a mil 800.

Criticó duramente que las autoridades municipales no cumplan con su función de regular el consumo de bebidas embriagantes ni el horario en que debe realizarse, al tiempo que manifestó dejó de ser un atractivo para el turista.

“Dejó de ser un Corredor Turístico y Gastronómico; aquí vienen turistas de muchas partes y no hay atractivos que ofrecerles. Tal vez quienes venden alcohol, podrían pagar nuevos impuestos, pero muchos otros no”, manifestaron.

Por su parte, Ramón Vera Novelo, también lamentó que esta calle del Centro Histórico, haya dejado de ser un atractivo para el turismo nacional y extranjero.

Se hizo un proyecto turístico, con reglas y que se iban a respetar las cosas, el orden. No es posible que hoy sea una cantina al aire libre, señaló.

Indicó, los propietarios de los establecimientos se pelean por espacios en la calle y el Ayuntamiento debería poner orden.

Es un rumor, un fuerte rumor que se pretende aplicar un nuevo gravamen por el uso de mobiliario y se olvida que ser comerciante o empresario no es fácil, no da para más, manifestó.Las autoridades deberían ser más conscientes y no estar aplicando más impuestos, concluyó.