COMO QUINCEAÑERA, LUISITO COMUNICA CELEBRA 15 MILLONES DE SEGUIDORES

No cabe duda que “Luisito Comunica” no deja de sorprender a sus seguidores, no por nada es uno de los influencers más famosos de México y el resto de Latinoamérica.

En esta ocasión el youtuber se vistió como quinceañera para celebrar sus 15 millones de seguidores en Instagram.

“Celebrando mis 15… millones de seguidores en Instagram”, escribió Luisito Comunica, quien a los pocos minutos ya tenía más de un millón de “me gusta” en su publicación.

Además se subió en “limusina hummer” y paseó por Avenida Reforma en la Ciudad de México al puro estilo de una quinceañera.