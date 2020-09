Compañeros eligen a Raúl Jiménez “Jugador de la Temporada”

El delantero mexicano Raúl Jiménez fue elegido como el “Jugador de la temporada” por sus compañeros del Club Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra, en reconocimiento a la increíble temporada que realizó el seleccionado mexicano.

“Se guarda para sí mismo, quiere mejorar cada día, quiere mejorar al equipo cada día. Lo que ha traído al equipo durante los dos últimos años es increíble”, expresa uno de sus compañeros en el video con imágenes del goleador mexicano.

“Intenta cosas en los entrenamientos, simplemente las hace. Se atreve a hacer cosas que no cualquiera haría, como una ´rabona´ en un partido y hace ese tipo de cosas en el entrenamiento todos los días, no nos sorprende porque las intenta diario, a veces le salen, otras no pero cuando le salen es increíble. Es un jugador increíble”, refieren sobre Jiménez.

“Cuando tenemos a un jugador que puede anotar goles como él lo hace nos da mucha confianza porque sabemos que si un balón va al área hay muchas posibilidades que podamos anotar, así que estamos muy felices de tenerlo con nosotros, esperamos que podamos seguir y que él siga ayudándonos como lo hizo en estos dos años”, anota otro elemento de los Wolves.

Por su parte, Jiménez mostró su hambre y sed de seguir cosechando triunfos. “Todos sabemos que hemos conseguido coas buenas desde que ascendimos, pero queremos más, tenemos que soñar en grande y seguir adelante. El techo no es el cielo, no tenemos techo y tenemos que seguir adelante para conseguir más”, expresa en el video que el club colgó en sus redes para reconocer la labor del goleador mexicano.