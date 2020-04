Con actividades virtuales, INE celebrará a los niños

En el marco de la celebración del “Día del Niño” en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Campeche preparó actividades virtuales a través de su portal de Facebook para los pequeños del hogar los días 29, 30 de abril y 2 de mayo, que consisten en narración de cuentos, actividades manuales y programación lúdicas, informó la Vocal Ejecutiva, Elizabeth Tapia Quiñones

Precisó que para el 29 de abril a las 11:00 horas narrarán el cuento “Columpio con Alas”, donde la historia va sobre una niña con discapacidad motriz quien encontró la solidaridad en sus compañeros y su comunidad.

Para el día 30 de abril la transmisión de las actividades será en el canal de Youtube del INE México, en donde se impartirá desde la 11:00 horas un taller de ilustración y una convocatoria de dinámica con el título “¿Cómo vives la contingencia en tu casa? #DibujaTuMundoINE”, guiado por el reconocido escritor, músico e ilustrado Juan Gedovius, precisó la vocal ejecutiva.

Por la tarde del mismo 30 de abril, es decir a las 17:00 horas se realizará la transmisión del concierto de rock para chavos y no tan chavos a cargo del grupo Yucatán Go Go, con el pretexto denominado “Axolotzilla contraataca, yo mejor me quedo en casa”.

El 2 de mayo a las 12:00 horas cierra el ciclo de actividades en línea para niñas y niños durante la jornada de distanciamiento social, el taller tarjeta mágica ¡Hazlo en casa! Basado en la lectura del cuento ¡¿Otro traje nuevo para el emperador?!, mismo que dirigirá el artista y cuentacuentos Juan Carlos Lagarde.