CON AMENAZAS Y CHANTAJES A LOS PRIÍSTAS NO NOS INTIMIDAN: MORENO CÁRDENAS

“Que se escuche bien, que se escuche claro y que se escuche lejos: no tengo vergüenzas que ocultar y como todo ciudadano responderé lo que se me llegue a formular, con la tranquilidad que me brinda un desempeño siempre apegado a la letra y al espíritu de la ley”, manifestó Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, en su mensaje emitido durante sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional.

En medio de porras de “Alito, Alito, Alito”, Moreno Cárdenas manifestó que ni con amenazas y chantajes, a los priístas los intimidan, “desde el momento que decidí luchar por la dirigencia nacional del PRI sabía a lo que me enfrentaba, no me doblego, ni me doblegaré nunca, estoy firme en la determinación el PRI. Que gane el debate, que gane las elecciones y como conclusión que vamos a ganar el Gobierno”.

Llamó a no responder a acusaciones que pesen sobre sus militantes, relacionadas con situaciones personales.

Moreno Cárdenas llamó a sus compañeros a cerrar filas e invitó a regresar a los que se fueron, para volver a ganar.

Lamentó que el Gobierno Federal que preside Andrés Manuel López Obrador crea “que todo lo sabe” y convocó a sus compañeros para que el PRI se convierta en la “memoria ética” del país. “Este gobierno morenista cree que lo sabe todo y está claro que no sabe nada”.