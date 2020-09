Con lágrimas, Luis Suárez se despide del Barcelona

El delantero uruguayo Luis Suárez dijo adiós al club Barcelona en una emotiva ceremonia en el Auditorio 1899 del Camp Nou, donde no pudo evitar derramar unas lágrimas. “Me llevo muchísimos momentos que quedarán en el recuerdo. Ha sido increíble”, dijo Suárez.

El ariete charrúa no pudo reprimir las lágrimas a la hora de su despedida, en la que estuvo acompañado por el presidente Josep María Bartomeu, quien le dedicó un cariñoso discurso de despedida hablando de él como “parte de la leyenda del Barcelona” y poniendo en el escenario “un partido de homenaje cuando te retires”.

El uruguayo rompió a llorar en cuanto tomó la palabra. “No tengo nada preparado para este momento… Solo palabras de agradecimiento para el club, que confió en mí en 2014, sabiendo las condiciones en que llegaba por un error que cometí”, señaló de entrada el uruguayo, quien trató de apartar del plano cualquier tipo de tensión por la forma en que se produjo su salida.

“Hice realidad un sueño. No me imaginaba llegar hasta donde llegué, con esos números. En el Barça siempre debes rendir al máximo y creo que me puedo ir orgulloso de los seis años que he vivido aquí”, afirmó el delantero uruguayo”, quien admitió que ya se esperaba la llamada de Koeman “porque es algo que se estaba hablando… Y no somos ajenos a todas estas cosas”, lamentó.

Suárez obtuvo 13 títulos con el Barcelona: 4 de LaLiga, 4 de Copa del Rey, 2 Supercopas de España, 1 UEFA Champions League, 1 Mundial de Clubes y 1 Supercopa UEFA.

Además, fue parte del equipo que ganó el Triplete en 2014-15, y formó junto al astro argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar Jr. un tridente que marcó una época en el club blaugrana.