CON LOOK REGUETONERO, MARIBEL GUARDIA ENLOQUECE A SUS FANS

Maribel Guardia más jovial que nunca desató la locura en redes sociales y es que lució un look muy reguetonero al estilo Karol G, pues es muy parecido al que usan las cantantes de este género en sus conciertos o videoclips.

Fue una sesión de fotos con la cual la actriz dejó a sus fans con la boca abierta y demostró que puede lucir cualquier estilo para verse espectacular, pues a sus 60 años, se ve como toda una veinteañera por el cuerpazo que se carga ya que lo presume en atrevidos bikinis.

Hasta el momento la foto cuenta con más de once mil likes y varios comentarios donde elogian su vestuario, además su nieto la acompaña en la sesión de fotos, por lo que también podría debutar en el mundo del espectáculo como su famosa familia pues sabe modelar muy bien.

“Pues no la más bella, ni la más sexy para la más feliz si porque me encanta mi nieto, lo disfruto muchísimo me saca una sonrisa una alegría no es un caramelo el mocoso yo creo que saca lo mejor de mi, mis mejores sonrisas es un amor auténtico sabes que me sale del alma…”, dijo Maribel en una reciente entrevista.