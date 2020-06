Con poderoso mensaje, Thalía encabezó marcha digital del orgullo LGBTTTI+

A través de Youtube, Thalía dio inicio a la primera marcha digital del Orgullo LGBTTTI+ de Ciudad de México, en la que se celebra la libertad y la diversidad.

La cantante fue nombrada ‘Estrella Aliada’ por el Comité Incluyet, el encargado de organizar este evento digital.

“Cómo va a ser el mundo cuando nos reencontremos de vuelta en él o cómo queremos que sea. Donde esperemos no hablar de racismo, de asesinatos, lesbofobia, transfobia, tampoco de terapias de conversión que cortan la libertad y que incluso apagan vidas. Un mundo donde las leyes ya no permitan la discriminación laboral a causa de una preferencia sexual, donde ya no pongamos en duda dónde llegan nuestros derechos”, expuso en su mensaje.

Llamó a la reflexión para tener un mundo sano cuando volvamos a la normalidad.

“Este día, nosotros estamos exigiendo que nos reconozcamos, no como iguales, sino como un cúmulo de diferencias, porque de eso se trata cuando hablamos de diversidad, de que somos millones de seres humanos, todos distintos, pero todos también con un corazón que late fuerte y ese corazón al unirse con otro, van creando la mejor sinfonía del universo”.

Thalía portó un conjunto satinado repleto de los colores de la bandera arcoíris que funge como emblema del movimiento LGBTQ+.