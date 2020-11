Concacaf anuncia nuevo formato para reanudar Concachampions

La Concacaf anunció este día un nuevo formato y calendario para reanudar la edición de este año de la competencia de clubes principal de la Confederación, la Liga de Campeones Concacaf 2020, suspendida en marzo por la pandemia del coronavirus en fase de cuartos de final, y con fecha de reinicio para el 15 de diciembre.

Para reanudar esta importante competencia, Concacaf ha desarrollado nuevas y extensas regulaciones de la SCCL para garantizar la entrega de un ambiente seguro y altamente controlado para todos los jugadores, entrenadores, personal del equipo y oficiales que participarán. Esto incluye un frecuente proceso de pruebas de covid-19, antes y durante la competencia, y protocolos de salud y seguridad que se aplicarán estrictamente.

A través de la introducción de un formato simplificado, con series a un solo partido en una sede neutral, el nuevo formato SCCL 2020 incluye un total de siete (7) juegos para coronar a un campeón regional de clubes.

El ganador de esta competencia será coronado campeón regional de Concacaf. El actual campeón de la SCCL es CF Monterrey, que derrotó a Tigres UANL en la final de 2019, obteniendo su cuarto campeonato.

Concacaf llevará a cabo los partidos de cuartos de final, semifinales y final en una sede centralizada en Estados Unidos, del 15-22 de diciembre de 2020. La sede y los horarios de inicio se confirmarán en las próximas semanas.

Las fechas confirmadas son las siguientes (resultados finales de los partidos de ida en paréntesis): Cuartos de final: se jugarán el 15 y 16 de diciembre de 2020. Olimpia (2) vs (1) Impact Montreal; Atlanta United FC (0) vs (3) Club América; Tigres UANL (1) vs (0) NYCFC; LAFC vs Cruz Azul.

Previo a la suspensión, tres de las llaves de cuartos de final jugaron el partido de ida, por lo cual los partidos que se jugarán serán considerados los de vuelta y ‘en casa’ para los tres equipos que jugaron como visitante (CD Olimpia, Allanta United FC y Tigres UANL).