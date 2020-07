Conductor de Ventaneando da positivo a coronavirus

Ricardo Manjarrez, conductor de Ventaneando, informó que dio positivo a COVID-19, por lo que está en aislamiento y bajo supervisión médica, en tanto, el resto del elenco del programa se practicó las pruebas pertinentes para descartar la enfermedad.

“Resulté positivo con el COVID-19. Hace unos días comencé a sentirme medio cansado, tuve fiebre muy leve de 37.4, pero más vale tomar precauciones. Me hice la prueba porque luego sentía que tenía que tomar una bocanada de aire y para no tener más dudas fui a hacerme la prueba del hisopo y era lo que temía”, declaró.

Mencionó que ya cuenta con el medicamento pertinente y los pronósticos son favorables, ya que es un hombre joven que practica ejercicio.

Ricardo mencionó que ya desarrolló diversos síntomas: “Ya perdí el olfato, el gusto, pero no es mayor preocupación”.

“El doctor me tranquilizó y me dijo que todo está bien. Me mandó medicina y me mandó a tomarme los niveles de oxígeno porque no tengo que estar abajo de 90 y todo va bien estoy entre 96, 98 y 99; pero tendré que estar en casa unas semanas”, señaló.

En tanto, el elenco del programa de espectáculos aceptó que ya se practicaron la prueba de sangre para descartar el coronavirus en su organismo, excepto Daniel Bisogno, quien teme hacerla.