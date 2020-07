Confirma France Football que no habrá Balón de Oro 2020

La revista France Football, que está a cargo de otorgar el galardón al mejor futbolista dentro del balompié varonil desde 1956, anunció que este año no habrá premio ni ceremonia por “ausencia de condiciones adecuadas” derivada de la pandemia de la covid-19.

“Creemos que en un año tan único no puede y no debe ser tratado como ordinario. En términos deportivos, solo dos meses (enero y febrero) son poco suficientes para valorar, evaluar y juzgar, dado que hubo muchos partidos que no tuvieron lugar o tendrán lugar en otras condiciones”, citó la prestigiada revista deportiva.

“Además, las cinco sustituciones y la Final a 8 en Lisboa de la Copa de Europa condicionan. No es una decisión que nos haya gustado”, subrayó France Football en el comunicado.

En lugar de los cuatro ganadores habituales (trofeo masculino, femenino, premio Kopa y Yashin), France Football designará el “once ideal” de la temporada a final de año, con la votación del jurado habitual, es decir, unos 180 jurados en todo el mundo.

El año pasado, Leo Messi consiguió su sexto Balón de Oro, un premio que no podrá repetir al menos hasta 2021.

En la terna de este año, de acuerdo a lo hecho hasta la fecha, figuraban Karim Benzema y Sergio Ramos, ambos jugadores del Real Madrid, y el portugués Cristiano Ronaldo, de la Juventus.