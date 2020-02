Conflicto entre comisarios y presidentes, está “dirigido”

El conflicto entre presidentes de las cuatro Juntas Municipales y los comisarios municipales está dirigido, consideró el diputado panista José Inurreta Borgés, ante la presencia de las autoridades de 18 comunidades en el recinto oficial de sesiones y manifestar su respaldo al alcalde Eliseo Fernández Montufar.

-Bienvenidos los comisarios municipales, hay que escucharlos y creo que hay que tejer con ellos, pero también tomar en cuenta a los presidentes de las Juntas Municipales. Si no se ha podido hacer obras en las comunidades es porque el presidente de la Junta no tiene dinero –indicó.

-Además, el Ayuntamiento que es el que dirige los destinos del municipio es el que debe de… –hacer obra-. ¿Cuál es el orden en la administración? El presidente municipal, el Cabildo y sus autoridades auxiliares, en este caso en las comunidades presidentes de Juntas, comisarios y agentes municipales –indicó.

Puntualizó hay un orden legal y tal pareciera que están en contra de un orden establecido.

-Lo que pediría es que esto no se politice, no se haga una confrontación entre comisarios y presidentes de las Juntas porque no se va a resolver nada; se va a enrarecer más el clima… no debe haber confrontación porque no se merece eso la gente en las comunidades.

-Si es así, entonces hay perversidad… al provocar una confrontación, porque está provocada, eso está claro, qué sucede… el presidente municipal va a decir; no se ponen de acuerdo, cómo va a haber soluciones.

-Se está revolviendo el agua, está dirigido, eso está muy claro. Bienvenidos al Congreso, se les escucha con mucho respeto, pero vamos a respetar la Ley, a respetar lo que dice el Bando de Gobierno y los Reglamentos municipales.

-El Alcalde es el que debería promover el respeto, la armonía, y amonizar entre los presidentes y comisarios; hay un orden establecido entre las autoridades, quién es quién, cuál es la función y misión de cada quien. No se vale alterar ese orden –manifestó.