CONGRESO EXHORTA A GOBIERNO RECHAZAR ARANCELES EN TLCAN

En el primer día de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Washington, desde México, el Congreso de la Unión advirtió que no avalará ningún acuerdo que imponga aranceles.

En marzo pasado, el diario The Wall Street Journal (WSJ) publicó que el presidente Donald Trump envió al Congreso estadounidense un borrador con la propuesta de imponer aranceles a México en caso de un incremento desmedido de importaciones que causen “daño grave o amenazan con causar un daño grave” a las industrias nacionales.

Este miércoles, en sesión del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso, emitió un pronunciamiento que rechaza dicha intención de Estados Unidos, exhortando al gobierno mexicano a mantener una posición firme al respecto.

Al participar en la Presentación del “Center for American Progress”, donde intercambiaron puntos de vista en el marco del inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el legislador Fernández Fuentes señaló que el TLCAN no es el fin, sino un mecanismo para generar prosperidad y al tratarse de una negociación comercial no debe llevarse al ámbito de los epigramas electorales.

Consideró absurdo pensar que Estados Unidos le apostará al desarrollo del mercado interno porque por mucha riqueza que genere, no se ha resuelto el tema de fondo que es la inequidad.

Si hacemos que Estados Unidos haga lo que más les conviene a ellos y nosotros hacemos lo que más nos conviene a nosotros, podremos generar prosperidad compartida”, opinó.

A su vez, la senadora Luz María Beristain comentó que ésta es una oportunidad para que México revise temas como el desarrollo inequitativo y ver quiénes se han favorecido con la derrama que se generó a partir de la firma del tratado, añadió, es una oportunidad para se hable de una manera más digna del tema de la migración y el respeto a los derechos humanos.