¡CONOCE AL AMOR SECRETO DE CRISTIAN CASTRO!

Era su secreto. Y ahora que salió a la luz, él guarda silencio. Anneth Miramontes, una bloguera, terapeuta y escritora de ‘Despierta tu belleza’ reveló que meses antes de que Cristian Castro le pidiera matrimonio a Carol Urban, ambos tenían una relación que parecía ser seria y estable.

La joven originaria de Mexicali, Baja California, dijo a Ventaneando que conoció a Cristian Castro durante la grabación del video ‘Simplemente tú’.

Cristian Castro y Anneth Miramontes fueron juntos a la boda de Michel Castro, su hermano. La joven de Mexicali conoció a la familia del “Gallito feliz” y, según contó, ‘La Vero’ la trató bien y con respeto.

La relación acabó semanas antes de que Castro le pidiera matrimonio a Urban. ¿Qué pasó? Anneth Miramontes contó que tuvieron una gran pelea en Nueva York. “Decidí dejarlo y separarme de él. No me gusta que me hablen fuerte, no me gusta discutir”, detalló.