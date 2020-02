Conoce la lista de calificados al Regional de Atletismo

Te presentamos la lista de atletas revelada por la Dirección de Alto Rendimiento del Instituto del Deporte de Campeche, que competirán en la disciplina de atletismo de la fase regional de los Juegos Nacionales Conade 2020.

Un total de 34 atletas de pista y campo van por Campeche al evento que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán del 12 al 15 de marzo, y aquí te damos a conocer quiénes dieron las marcas y tiempos para tener derecho a estar en la justa regional.

La lista la encabeza Sofía Alejandre Chablé en la categoría Sub-16; Isabel Laumara Flores Olmo, Ángeles María Can Cabrera, Natalia Esteban Delgado, Kamila del Pilar Soberanis Olivera, María Angélica del Río Bolívar; María José Dávila Hernández; Alfonso de la Peña López de Llergo, Iker Ronces Montes, Joel David Morales Pedraza, Jonathan Can Cahuich, Luis Daniel Méndez Carrillo, Jared Ramírez Hernández, Andrei Roberto Quijano Martínez, Luis Alfonso May Zavala, Rubén Darío Arcique Peralta, Gadiel Manuel Cedaci Castillo, José Manuel Arjona Sabido y Luis Antonio Junco Moreno.

En la categoría Sub-18 viajarán; Mariana Alejandra Almeyda Romero, Samantha Vanessa Montenegro Prieto, Kristell Alejandra Villamonte Rosado, Jazmín Cordero González, Fátima del Ángel Cruz, Aydarit Ruiz Borges, Joshua Rubén Loya López.

En la Sub-20 están enlistados; Tamika Kanesha García Solís, Carla Natalia Novelo Cuevas, María Fernanda Patrón Noguera, Merari Castillo Morales, Adlaly Cohuó Martínez, Ian Roberto Muñoz Hernández, Javier Gerardo Ávila Santoyo y Leonardo Bencomo Ramón.

Todos estos atletas estarán bajo las indicaciones de los entrenadores Humberto Sánchez Álvarez, Alexis Revé Neyra, Lidia Paulina de la Cruz Juárez, Ricardo Carrillo y dos fisioterapeutas, encabezados por el delegado José Luis Caballol Cabriales.