CONOCE POR QUÉ PIXEL 4 NO TIENE CONECTIVIDAD 5G

Los nuevos Google Pixel 4 y 4 XL son ya una realidad. La compañía de Mountain View presentó sus nuevos teléfonos inteligentes, unos de los más esperados del curso, en un evento junto con los Pixel Buds 2 y Nest Mini. Unos smartphones que llegan sin conectividad 5G, algo que la propia compañía ha querido explicar.

Brian Rakowski, vicepresidente de administración de productos de Google, ha compartido con PC Mag el motivo por el que la firma ha decidido no incorporar conectividad 5G en los Pixel 4. Su ausencia indica que la gran G podría revelar su primer teléfono 5G en las próximas semanas o meses, ya que no sucederá en los recién presentados Pixel 4, los primeros terminales del fabricante en apostar por dos cámaras traseras.

El motivo principal de esta ausencia no es otro que una cuestión de tiempo. “Llegará, pero ahora no es el momento adecuado para comprar un teléfono 5G. Tanto desde la perspectiva de la implementación: la cobertura no está ampliamente disponible en suficientes lugares para que suficientes usuarios se beneficien de ella; (y) desde una perspectiva de hardware y teléfono, todavía es inmadura”, afirmó Rakowski.

De la misma manera, el propio representante de Google confirmó que la firma de Mountain View lanzará un smartphone 5G cuando sientan que es el momento adecuado para ello y para los consumidores, aunque volvió a recalcar que “todavía no es el momento”.

Una posición claramente entendible debido a que las implementaciones del 5G están todavía en sus primeras etapas y no está disponible en todo el mundo. Por lo tanto, tan solo queda esperar a que dicha tecnología madure y se establezca de manera constante para conocer el primer teléfono 5G de Google.