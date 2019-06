CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS BENEFICIA A HABITANTES DE COMUNIDADES: AMLO

Durante la supervisión de la construcción del camino rural en San Juan Atepec, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el valor de este programa es que involucra y beneficia a los propios habitantes de la región sin que haya mal manejo de recursos.

Se han construido 122 de los más de 5 mil kilómetros de caminos rurales que se realizarán con mano de obra de las comunidades de las sierras de Oaxaca.

Uno de los beneficios de este programa inédito que arrancó en la actual administración es que por tratarse de trabajadores locales la paga que reciben ayuda a reactivar la economía de la región.

“Que no se use maquinaria sofisticada que desplace la mano de obra, que nada más se use lo indispensable más el pico, la pala, la revolvedora, para que se dé trabajo. Que el beneficio quede en las comunidades. Si lo hace una empresa constructora a veces ni siquiera contratan a trabajadores de las comunidades, si están haciendo las obras llevan a los trabajadores de fuera”, planteó el titular del Ejecutivo.

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que actualmente están abiertos 45 frentes de trabajo con 465 cuadrillas, en las que laboran 4 mil 049 hombres y 556 mujeres.